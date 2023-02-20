В Индии ужесточили правила въезда и пребывания туристов

Власти Индии сократили срок пребывания туристов в стране до 90 дней в году

Власти Индии ужесточили правила въезда туристов в страну, в том числе россиян, отменив «визаран» и сократив срок пребывания до 90 дней в году. Об этом сообщает TourDom.

По информации портала, отечественные туристы в ряде Telegram-каналов, посвященных путешествиям, в своих длительных туристических электронных визах обнаружили новую строчку, где указано, что в стране можно провести 90 дней в году.

По словам обладателей действующих виз, правила были изменены с 14 февраля. Путешественники утверждают, что уже получили соответствующие уведомления. При этом отмечается, что на самом сайте, где оформляются визы в Индию, информация об изменении правил въезда туристов пока не появилась.

Позже индийский визовый центр в Москве подтвердил изменение срока пребывания в стране для отдыхающих. Представители центра уточнили, что новые правила касаются исключительно обладателей электронных туристических виз. Теперь по этим документам можно провести в Индии не более 90 дней в году.

Ранее в феврале российский тревел-блогер Алексей Кутовой, посетивший индийский мегаполис Мумбаи, рассказал о нелепой попытке местного жителя выманить у него деньги. По словам путешественника, он познакомился с молодым индийским парнем, когда присел отдохнуть на бордюр после долгой прогулки по городу.