Посетивший Индию российский блогер рассказал о нелепой попытке обмана туристов

Блогер Алексей Кутовой рассказал о попытке молодого парня выманить у него деньги в Мумбаи

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой, посетивший индийский мегаполис Мумбаи, рассказал о нелепой попытке местного жителя выманить у него деньги. Историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам путешественника, он познакомился с молодым индийским парнем, когда присел отдохнуть на бордюр после долгой прогулки по городу — индиец хотел что-то спросить на хинди, но после перешел на английский. Автор блога отметил, что собеседник вспомнил столицу России и подчеркнул, что между странами хорошие отношения. Однако после он уткнулся в телефон и начал что-то долго печатать.

«А в смартфоне я вижу открытый гугл-переводчик, в котором он пишет: "Сэр, я потерял кошелек. Мне пришлось ночевать на вокзале без денег и еды. Это было ужасно. Не могли бы вы мне помочь, я очень голодный. Дайте мне 200 рупий или хотя бы 100 рупий на еду, я очень хочу есть"», — рассказал про распространенную схему обмана туристов россиянин.

Мужчину позабавило такое развитие событий — особенно путешественника рассмешило, что индиец попытался завоевать его доверие фразой «Индийская гарантия, сэр». При этом автор блога отметил, что новый знакомый действовал с наивной хитростью, а обмануть его решил «на ходу».

«По его виду было понятно, что изначально у него и в мыслях не было просить у меня деньги. Но что-то его заставило это сделать. Грустно, конечно. Так и испаряется доверие к случайным прохожим в разных странах», — посетовал путешественник.

Ранее в феврале российская путешественница и блогер Марина Ершова отдохнула в Индии и смутилась из-за купающихся на улицах женщин. Девушка удивилась, как индийцы не стесняются оголяться на улице и умываться, а также стирать одежду в общественном колодце.