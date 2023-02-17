Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 17 февраля 2023Путешествия

Посетивший Индию российский блогер рассказал о нелепой попытке обмана туристов

Блогер Алексей Кутовой рассказал о попытке молодого парня выманить у него деньги в Мумбаи

Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой, посетивший индийский мегаполис Мумбаи, рассказал о нелепой попытке местного жителя выманить у него деньги. Историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам путешественника, он познакомился с молодым индийским парнем, когда присел отдохнуть на бордюр после долгой прогулки по городу — индиец хотел что-то спросить на хинди, но после перешел на английский. Автор блога отметил, что собеседник вспомнил столицу России и подчеркнул, что между странами хорошие отношения. Однако после он уткнулся в телефон и начал что-то долго печатать.

«А в смартфоне я вижу открытый гугл-переводчик, в котором он пишет: "Сэр, я потерял кошелек. Мне пришлось ночевать на вокзале без денег и еды. Это было ужасно. Не могли бы вы мне помочь, я очень голодный. Дайте мне 200 рупий или хотя бы 100 рупий на еду, я очень хочу есть"», — рассказал про распространенную схему обмана туристов россиянин.

Материалы по теме:
«Мусульмане обстреливали машины» Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
«Мусульмане обстреливали машины»Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
24 января 2022
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови. Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови.Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
18 февраля 2022

Мужчину позабавило такое развитие событий — особенно путешественника рассмешило, что индиец попытался завоевать его доверие фразой «Индийская гарантия, сэр». При этом автор блога отметил, что новый знакомый действовал с наивной хитростью, а обмануть его решил «на ходу».

«По его виду было понятно, что изначально у него и в мыслях не было просить у меня деньги. Но что-то его заставило это сделать. Грустно, конечно. Так и испаряется доверие к случайным прохожим в разных странах», — посетовал путешественник.

Ранее в феврале российская путешественница и блогер Марина Ершова отдохнула в Индии и смутилась из-за купающихся на улицах женщин. Девушка удивилась, как индийцы не стесняются оголяться на улице и умываться, а также стирать одежду в общественном колодце.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Опубликованы новые свидетельства о причастности США к подрыву «Северных потоков»
Названы самые оригинальные места для бракосочетаний в Москве
Трое россиян насмерть отравились угарным газом во время рыбалки
В ЕС пожаловались на нарушение антироссийских санкций в Испании
Посетивший Индию российский блогер рассказал о нелепой попытке обмана туристов
Пятеро россиян заживо сгорели при пожаре в жилом доме
Инфекционист сообщил о превращении COVID-19 в сезонное заболевание
Apple TV выпустил трейлер байопика с Никитой Ефремовым
Представитель Пентагона посетит Тайвань в ближайшие дни
Командир авиагруппы «Вагнера» заявил о потере Украиной опытных пилотов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.