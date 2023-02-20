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21:31, 20 февраля 2023Мир

Раскрыты подробности о сопровождающих Байдена во время визита в Киев журналистах

Байдена на протяжении всего визита на Украину сопровождали двое американских журналистов

Фото: Reuters

Президент Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, Тамара Кит рассказала, что во время визита президента США Джо Байдена на Украину его сопровождали всего двое американских журналистов. Она добавила, что в Киеве им составили компанию еще 12 членов пресс-пула Байдена, сообщает ТАСС.

«Его (Байдена — прим. «Ленты.ру») сопровождали на протяжении всего пути двое представителей пресс-корпуса Белого дома», — заявила Кит.

Она уточнила, что американского лидера сопровождал репортер газеты The Wall Street Journal, а также фотокорреспондент информационного агентства Associated Press. Уже в Киеве к ним присоединились два человека, работающих в съемочной группе телеканала CBS, а на встрече Байдена с Зеленским в пул президента США были включены еще девять журналистов.

Кит добавила, что решение о сопровождении Байдена на протяжении всего визита на Украину лишь двумя журналистами было принято из соображений безопасности и секретности.

Ранее сенатор Конгресса США и республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что визит Байдена в Киев является оскорблением для памяти американцев, которые 20 февраля празднуют День президентов — федеральный праздник в США, приуроченный ко дню рождения Джорджа Вашингтона.

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Марина Совина
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