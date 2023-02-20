Раскрыты подробности о сопровождающих Байдена во время визита в Киев журналистах

Байдена на протяжении всего визита на Украину сопровождали двое американских журналистов

Президент Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, Тамара Кит рассказала, что во время визита президента США Джо Байдена на Украину его сопровождали всего двое американских журналистов. Она добавила, что в Киеве им составили компанию еще 12 членов пресс-пула Байдена, сообщает ТАСС.

«Его (Байдена — прим. «Ленты.ру») сопровождали на протяжении всего пути двое представителей пресс-корпуса Белого дома», — заявила Кит.

Она уточнила, что американского лидера сопровождал репортер газеты The Wall Street Journal, а также фотокорреспондент информационного агентства Associated Press. Уже в Киеве к ним присоединились два человека, работающих в съемочной группе телеканала CBS, а на встрече Байдена с Зеленским в пул президента США были включены еще девять журналистов.

Кит добавила, что решение о сопровождении Байдена на протяжении всего визита на Украину лишь двумя журналистами было принято из соображений безопасности и секретности.

Ранее сенатор Конгресса США и республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что визит Байдена в Киев является оскорблением для памяти американцев, которые 20 февраля празднуют День президентов — федеральный праздник в США, приуроченный ко дню рождения Джорджа Вашингтона.