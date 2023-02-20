В Конгрессе США визит Байдена в Киев назвали оскорблением американцев

Сенатор Конгресса США Грин: визит Байдена в Киев является оскорблением для американцев

Визит президента США Джо Байдена в Киев является оскорблением для памяти американцев, которые 20 февраля празднуют День президентов — федеральный праздник в США, приуроченный ко дню рождения Джорджа Вашингтона. Так тайную поездку американского лидера оценила сенатор Конгресса и республиканка Марджори Тейлор Грин в Telegram.

«Это очень оскорбительно. Сегодня, в День президентов, Джо Байден выбрал Украину, а не Америку. При этом он заставляет американский народ оплачивать содержание украинского правительства и его войну. Я не могу передать, как американцы ненавидят Джо Байдена», — говорится в ее сообщении.