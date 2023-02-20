Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:12, 20 февраля 2023Мир

В Конгрессе США визит Байдена в Киев назвали оскорблением американцев

Сенатор Конгресса США Грин: визит Байдена в Киев является оскорблением для американцев

Фото: Evan Vucci / Reuters

Визит президента США Джо Байдена в Киев является оскорблением для памяти американцев, которые 20 февраля празднуют День президентов — федеральный праздник в США, приуроченный ко дню рождения Джорджа Вашингтона. Так тайную поездку американского лидера оценила сенатор Конгресса и республиканка Марджори Тейлор Грин в Telegram.

«Это очень оскорбительно. Сегодня, в День президентов, Джо Байден выбрал Украину, а не Америку. При этом он заставляет американский народ оплачивать содержание украинского правительства и его войну. Я не могу передать, как американцы ненавидят Джо Байдена», — говорится в ее сообщении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о визите Байдена в Киев
«ВКонтакте» утроит выплаты разработчикам мини-приложений
Сьюки Уотерхаус назвала самое большое испытание в романе со звездой «Сумерек»
Жильцов дома в центре Москвы бессрочно лишили газа
Бузова показала фигуру в нижнем белье
Акула растерзала туриста
Раскрыт секретный остров в Средиземноморье с низкими ценами для туристов
В Конгрессе США визит Байдена в Киев назвали оскорблением американцев
На Украине отозвали аккредитацию у журналистов из Италии
Россиянина осудят за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.