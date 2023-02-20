Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:24, 20 февраля 2023Ценности

Алеся Кафельникова вышла на подиум в откровенном наряде на Неделе моды в Лондоне

Модель Алеся Кафельникова приняла участие в показе иностранного бренда Julien Macdonald

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в показе иностранного бренда Julien Macdonald, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

24-летняя манекенщица вышла на подиум в откровенном наряде серебристого цвета, который состоял из мини-платья, демонстрировавшего блестящий лиф. В качестве обуви знаменитости подобрали остроносые босоножки на завязках и высоком каблуке. При этом волосы инфлюэнсерши собрали в гладкий пучок, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Алеся Кафельникова не в первый раз участвует в дефиле иностранных брендов. Ранее в феврале фотографы запечатлели модель в мини-платье на шоу английского модельера грузинского происхождения Давида Комы, который также является основателем бренда David Koma. Тогда она представила публике платье, оформленное пайетками, в сочетании с укороченной шубой и высокими сапогами со стразами в красных тонах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о визите Байдена в Киев
«ВКонтакте» утроит выплаты разработчикам мини-приложений
Сьюки Уотерхаус назвала самое большое испытание в романе со звездой «Сумерек»
Жильцов дома в центре Москвы бессрочно лишили газа
Бузова показала фигуру в нижнем белье
Акула растерзала туриста
Раскрыт секретный остров в Средиземноморье с низкими ценами для туристов
В Конгрессе США визит Байдена в Киев назвали оскорблением американцев
На Украине отозвали аккредитацию у журналистов из Италии
Россиянина осудят за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.