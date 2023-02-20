Алеся Кафельникова вышла на подиум в мини-платье на показе иностранного бренда

Российская модель Алеся Кафельникова вышла на подиум в мини-платье на показе David Koma

Российская модель Алеся Кафельникова появилась на Неделе моды в Лондоне и привлекла внимание фотографов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

24-летняя манекенщица приняла участие в показе английского модельера грузинского происхождения Давида Кома, который также является основателем бренда David Koma. Знаменитость вышла на подиум в платье длины мини, оформленном пайетками. Ее образ дополнили объемная укороченная шуба и высокие сапоги со стразами в красных тонах.

В макияже визажисты сделали акцент на натуральность, нанеся на губы помаду нюдового оттенка. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и зачесали их назад, создав эффект «мокрой» укладки.

Ранее модель Алеся Кафельникова снялась в новой весенне-летней коллекции одежды бренда Love Republic. Для фотосессии звезда примерила костюм белого цвета на голое тело, черное мини-платье, кожаный тренч, твидовый жакет в черно-розовых тонах, а также боди, обнажающее левое плечо. Вдобавок она позировала, сидя у бассейна, в платье, которое было оформлено в мелкий горох.