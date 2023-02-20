Стало известно об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

ТАСС: российские силы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Российские силы артиллерийским ударом уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Антоновкой Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Сегодня ночью в районе населенного пункта Антоновка был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ. Были уничтожены такие боеприпасы, как ракеты к РСЗО (реактивной системе залпового огня — прим. «Ленты.ру») "Ольха", к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды для стрельбы из 122-мм гаубиц Д-30, мины для минометов», — сказал он.

Согласно информации собеседника агентства, также российские военные вывели из строя десять единиц автомобильной техники ВСУ. Кроме того, украинская армия потеряла 15 военнослужащих погибшими и десять ранеными, добавил он.

Ранее российские войска уничтожили под Херсоном пять автомобилей и три гаубицы ВСУ. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что речь идет о самоходных гаубицах «Акация» и «Гвоздика» и буксируемой «Мста-Б». Помимо этого, в районе Херсона и населенного пункта Михайловка были поражены четыре склада армии Украины с боеприпасами.