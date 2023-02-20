69-я параллель
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20:55, 20 февраля 202369-я параллель

Редкие «ледяные блины» попали на видео в Арктике

Исследующий Арктику институт показал видео с редкими «ледяными блинами»

Сотрудники Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) показали видео с редким природным явлением — «ледяными блинами». Ролик опубликован в Telegram-канале ААНИИ.

На кадрах показана поверхность воды с ровными, круглыми пластинками льда. В ААНИИ пояснили, что размер таких пластин составляет от 30 сантиметров до 3 метров. Из-за того, что пластины ударяются друг о друга, их края приподнимаются, образовывая валики.

Они образуются при смерзании ледяного сала, шуги или снежуры на легкой волне или вследствие всплывания внутриводного льда с поверхности раздела водных масс разной плотности».

В ААНИИ уточнили, что существует и ложноблинчатый лед, возникающий в результате обламывания углов льдин. В таком случае у пластин льда другая форма.

В январе в городе Назарово Красноярского края заметили редчайшее явление — зимнюю грозу. В населенном пункте были плюсовая температура и дождь, что нетипично для региона зимой. Специалисты Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) объяснили, что гроза возникла из-за столкновения теплых воздушных масс с холодными.

Сергей Истомин
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