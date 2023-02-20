В Литве предложили ввести санкции против «Росатома»
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил Европейскому союзу (ЕС) ввести частичные санкции против российской госкорпорации «Росатом». Об этом он высказался в интервью газете Politico.
По его мнению, ЕС мог бы ввести санкции против российской атомной отрасли, разрешив при этом имеющим контракты с «Росатомом» государствам выполнять текущие договоренности.
Глава МИД отметил, что страны, в которых есть атомные электростанции, опасаются, что отмена действующих контрактов может создать проблемы в сфере ядерной безопасности. При этом Ландсбергис указал на то, что Евросоюз столкнулся с аналогичными трудностями при обсуждении эмбарго на нефть из России.
«Мы сделали исключение для ряда стран из-за их зависимости от российской нефти, из-за того, что у них не было альтернативных источников или из-за того, что их нефтеперерабатывающие заводы использовали только нефть, поступающую из России. Это решение далось нам трудно, потому что мы хотели полного эмбарго. Но в итоге все получилось», — добавил министр.
Ранее Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского ядерного сектора или его представителей в десятом пакете санкций.