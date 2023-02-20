В Литве предложили ввести санкции против «Росатома»

Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил ввести против «Росатома» частичные санкции

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил Европейскому союзу (ЕС) ввести частичные санкции против российской госкорпорации «Росатом». Об этом он высказался в интервью газете Politico.

По его мнению, ЕС мог бы ввести санкции против российской атомной отрасли, разрешив при этом имеющим контракты с «Росатомом» государствам выполнять текущие договоренности.

Глава МИД отметил, что страны, в которых есть атомные электростанции, опасаются, что отмена действующих контрактов может создать проблемы в сфере ядерной безопасности. При этом Ландсбергис указал на то, что Евросоюз столкнулся с аналогичными трудностями при обсуждении эмбарго на нефть из России.

«Мы сделали исключение для ряда стран из-за их зависимости от российской нефти, из-за того, что у них не было альтернативных источников или из-за того, что их нефтеперерабатывающие заводы использовали только нефть, поступающую из России. Это решение далось нам трудно, потому что мы хотели полного эмбарго. Но в итоге все получилось», — добавил министр.

Ранее Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского ядерного сектора или его представителей в десятом пакете санкций.