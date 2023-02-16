Еврокомиссия отказалась ввести санкции против ядерного сектора России

Politico: Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции против ядерного сектора России

Еврокомиссия (ЕК) отказалась от планов ввести санкции в отношении российского ядерного сектора или его представителей в своем десятом пакете санкций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов.

«К сожалению, ядерный сектор не включен в этот пакет», — заявил один из дипломатов Евросоюза (ЕС).

По информации издания, против введения санкций в отношении ядерного сектора долгое время выступала Венгрия, указывая на свою зависимость от «Росатома». Чтобы избежать возможной блокировки со стороны Будапешта, ЕС рассматривал вариант с включением в санкционный список отдельных сотрудников «Росатома» и других компаний, но в итоге решил этого не делать.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз в рамках ожидаемого принятия десятого пакета санкций в отношении России не станет вводить ограничения против госкорпорации «Росатом». Посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил о разочаровании Варшавы новым пакетом рестрикций.

9 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках десятого пакета санкций комиссия предложит странам ЕС ввести дополнительные экспортные санкции против России объемом более 10 миллиардов евро. По ее словам, в него войдут ограничения на поставку в РФ технологий, которые могут быть использованы в военных целях.