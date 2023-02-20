Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 20 февраля

Минобороны России на ежедневном брифинге о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) обнародовало карту боевых действий на Украине по состоянию на понедельник, 20 февраля. Видеозапись опубликовал официальный Telegram-канал военного ведомства.

Карта отражает актуальные изменения в зоне спецоперации и важнейшие события последних суток, в том числе места боестолкновений и обстрелов. На ней также представлены сведения о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Изображение: Минобороны России

Согласно сообщению официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенант Игоря Конашенкова, российские военнослужащие взяли под полный контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, за минувшие сутки Вооруженные силы России на всех направлениях боевых действий — донецком, южнодонецком, краснолиманском, запорожском и купянском — уничтожили более 320 солдат ВСУ.

Также, согласно сообщению Конашенкова, ВСУ понесли потери в технике — сообщается об уничтожении радиолокационной станции AN/TPQ-37, восьми гаубиц Д-30, одной — Д-20, самоходных гаубиц «Гвоздика» и «Акация», буксируемой пушки «Гиацинт» и двух установок РСЗО «Град». Кроме того, в воздушном бою был сбит украинский истребитель Су-27.

По обновленным данным Минобороны, с начала СВО российские военные уничтожили 386 самолетов, 210 вертолетов, 3193 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7945 танков и других боевых бронированных машин и 8465 единиц специальной военной автомобильной техники.