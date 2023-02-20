Россиянин по фамилии Мухоморов отравился мухоморами

SHOT: мужчина по фамилии Мухоморов отравился мухоморами в Москве

В Москве мужчина по фамилии Мухоморов отравился мухоморами и попал в больницу. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в районе Северное Медведково. По данным канала, 19-летний Мухоморов съел мухоморы, после чего почувствовал сильное недомогание и вызвал скорую помощь. Россиянина отправили в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Сейчас Мухоморов находится под присмотром врачей, в деталях произошедшего разбирается полиция.

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