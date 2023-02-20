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12:28, 20 февраля 2023Россия

Россиянин по фамилии Мухоморов отравился мухоморами

SHOT: мужчина по фамилии Мухоморов отравился мухоморами в Москве

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

В Москве мужчина по фамилии Мухоморов отравился мухоморами и попал в больницу. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в районе Северное Медведково. По данным канала, 19-летний Мухоморов съел мухоморы, после чего почувствовал сильное недомогание и вызвал скорую помощь. Россиянина отправили в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского.

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Сейчас Мухоморов находится под присмотром врачей, в деталях произошедшего разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что возле станции Осинки в Нижегородской области осы насмерть искусали 74-летнего пенсионера, который приехал в лес за грибами. Рой разъяренных шершней напал на мужчину после того, как он случайно наступил на осиное гнездо.

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Варвара Родикова
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