Осы-убийцы насмерть искусали россиянина в Осинках

Осы напали на пенсионера и искусали его насмерть у станции «Осинки» Нижегородской области

Осы-убийцы насмерть искусали российского пенсионера. Это произошло в поселке Осинки Нижегородской области. Видеосюжет о случившимся подготовила нижегородская новостная программа «Кстати…», ролик опубликован в группе во «ВКонтакте».

Погибший работал преподавателем политехнического техникума. Он пропал 12 сентября. 74-летнего мужчину искали родственники и 65 добровольцев. На четвертые сутки в лесу обнаружили его вещи, раскиданные в разных местах, а на следующий день нашли искусанное насекомыми тело.

Выяснилось, что пенсионер доехал на электричке до станции «Осинки» и пошел собирать грибы в лес, где случайно наступил на осиное гнездо. На грибника напал рой разъяренных шершней. Покусанный мужчина умер от анафилактического шока.

Нападению агрессивных насекомых подверглись и волонтеры, которые помогали искать пенсионера. Один из добровольцев заявил, что осы в этих местах вырастают размером от полутора до пяти с половиной сантиметров, и отметил, что насекомые и раньше нападали на волонтеров в районе станции «Осинки».

«Это осы-хищники, которые не питаются нектаром, они и кузнечиков воруют, и пауков, и пчел едят, довольно-таки сильный у них токсический яд. (…) Может дойти все до анафилактического шока, до потери сознания, нарушается работа всех внутренних органов, человек просто падает, буквально пройдя несколько сот метров», — объяснил волонтер. По его словам, наибольшей опасности подвержены дети, женщины, пожилые люди, аллергики, диабетики и люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Осы нападают на людей регулярно — так, в мае 2022 года пожилую англичанку смертельно покусала оса в ресторане, а в июле этого же года рой шершней убил хорватского фермера.