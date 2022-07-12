Шершни набросились на работавшего в поле фермера и убили его

24sata: рой шершней убил 58-летнего мужчину в Хорватии

В Хорватии рой шершней набросился на двух мужчин во время работы и убил одного из них. Об этом сообщает 24sata.

58-летний мужчина помогал товарищу работать в поле в муниципалитете Верхняя Воча Вараждинской жупании вечером в субботу, 8 июля. Когда они перевернули один из тюков соломы, из-под него вырвался рой шершней и атаковал фермеров.

Мужчины бросились бежать и укрылись в доме, однако насекомые успели искусать их. Одному из друзей через некоторое время стало плохо. На место прибыла бригада неотложной помощи, однако спасти пострадавшего не удалось.

Заместитель окружного прокурора распорядился провести вскрытие. Тело погибшего доставили в больницу города Вараждина.

Ранее сообщалось, что уроженка Великобритании умерла от анафилактического шока после укуса осы во время обеда в ресторане в Испании. Прибывшая на место скорая не смогла помочь 68-летней женщине.