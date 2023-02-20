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18:31, 20 февраля 2023Силовые структуры

Двое россиян сняли квартиру и устроили лабораторию по изготовлению наркотиков

В Башкортостане полицейские задержали двоих мужчин, изготавливавших наркотики в квартире

Фото: Unsplash

В Башкортостане полицейские задержали двоих мужчин, изготавливавших наркотики в квартире. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, 38-летний безработный россиянин договорился с товарищем изготавливать запрещенные вещества. Они сняли квартиру, купили необходимые предметы и устроили лабораторию. Сообщники собирались делать закладки в лесу, но правоохранители накрыли их «бизнес».

Отмечается, что наркотики фигуранты хранили на балконе. У них изъяли 150 граммов мефедрона.

Ранее стало известно, что Сысертский районный суд в Свердловской области приговорил бывшего полицейского Алексея Созонова к 12 годам лишения свободы за торговлю наркотиками через тайники-закладки.

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Екатерина Власова
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