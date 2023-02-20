В Госдуме заявили о войне НАТО с Россией

Депутат Госдумы, генерал Гурулев призвал ВС РФ нанести ядерный удар по инфраструктуре НАТО

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что НАТО по-прежнему ведет борьбу с Россией. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Гурулев подчеркнул, что если НАТО предпринимает действия против Москвы, то Вооруженным силам (ВС) России следует нанести ядерный удар по инфраструктуре альянса.

«Если сегодня с нами воюет НАТО, то давайте уничтожать логистические центры тактическим ядерным оружием. Мы играем по правилам США, нам нужен свой сценарий, мы способны поставить эту грань», — призвал он.

По словам политика, США обладают ядерным оружием в виде тактических ядерных бомб, которые находятся в Западной Европе. Он добавил, что поставлять каждую из них крайне опасно, а ответ Москвы на подобные действия станет жестким.

Ранее Гурулев призвал применить гиперзвуковое оружие на Украине. По его мнению, это позволит российским военным продвинуться к победе и уменьшить потери.