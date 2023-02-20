Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ

В Донецке суд рассмотрел дело подростка, передававшей данные о российских военных ВСУ

В Донецке на закрытом судебном заседании рассмотрели административное дело о помещении в центр временного содержания несовершеннолетней местной жительницы, которая передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты мест дислокации российских военнослужащих. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным издания, подросток выявляла местоположения расквартированных военных и направляла информацию в проукраинские интернет-сообщества. Свои публикации девушка сопровождала призывами к нанесению артиллерийских ударов по обнародованным координатам. Фигурантка будет помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Ростовской области.

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