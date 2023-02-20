Цукерберг заявил, что в Instagram и Facebook появится платная верификация Meta Verified

В соцсетях Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Instagram (запрещена в РФ) появится платная верификация аккаунтов. Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Meta Марк Цукерберг.

По словам Цукерберга, опция будет запущена в рамках подписки под названием Meta Verified. Она позволит подтверждать страницы с помощью государственного удостоверения личности, предоставит владельцу подписки дополнительную защиту от аккаунтов, выдающих себя за него, а также прямой доступ к службе поддержки клиентов.

Стоимость подписки для веб-версии составляет 11,99 доллара в месяц, для iOS — 14,99 доллара в месяц, отметил Цукерберг. «На этой неделе мы будем запускать подписку в Австралии и Новой Зеландии, а вскоре и в других странах», — добавил он.

На данный момент, согласно правилам Meta, верификации в Instagram и Facebook подлежат «заслуживающие внимания» аккаунты, которые должны представлять известного и востребованного человека или бренд. Чтобы профиль стал подлинным, пользователю нужно предоставить подтверждающие документы. «Ваш аккаунт должен быть открытым, содержать описание, фото профиля и хотя бы один пост», — также указано в правилах.

В январе британская газета The Guardian сообщила, что в Meta задумались о том, чтобы разрешить публиковать в Facebook и Instagram фото обнаженной женской груди. По информации издания, за пересмотр модерации откровенного контента выступил наблюдательный совет Meta, в который входят ученые, политики и журналисты.