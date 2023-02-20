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14:18, 20 февраля 2023Россия

Пригожин раскрыл подробности о проблемах со снабжением ЧВК «Вагнер» боеприпасами

Пригожин: доставка боеприпасов для ЧВК «Вагнер» усложняется из-за бюрократических процедур

Фото: РИА Новости

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о проблемах с ее снабжением боеприпасами. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в Telegram.

Пригожин отметил, что он четко знает склады и даже номера ящиков и уверен, что припасов для ЧВК хватает, однако проблему решить не получается. «Все тонет и вязнет, никаких решений не принимается. Генералы, офицеры, в воинских штабах, на различных должностях помогают чем могут, помогают изо всех сил, <...> иногда нарушают воинские законы, чтобы выдать нам дополнительные боеприпасы, которые нам так остро требуются», — раскрыл подробности бизнесмен.

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По его словам, ему намекнули на то, что он должен якобы перед кем-то извиниться, чтобы упростить процедуру выдачи боеприпасов для своего ЧВК. Однако сам Пригожин не понимает, перед кем и за что должен извиняться и откуда появились «некие лимиты и процедуры», по которым нужно получать боеприпасы.

В то же время основатель ЧВК отметил, что припасы в России есть. «Промышленность дает то, что нужно стране... Никто не ожидал, что они сумеют так оперативно решить все существующие проблемы и сделать то, что не делалось последние 80 лет нигде в мире по объемам», — заявил Пригожин.

Ранее Пригожин опроверг связь между ЧВК и российской армией. Таким образом он прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона, что компания вошла в состав армии России. По словам Пригожина, глава Франции «живет в мире иллюзий», а также плохо представляет то, что происходит в Москве.

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Варвара Кошечкина
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