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04:06, 20 февраля 2023Ценности

Ким Кардашьян впервые снялась в рекламе Dolce & Gabbana в корсете с декольте

Телезвезда Ким Кардашьян впервые снялась в рекламе Dolce & Gabbana в корсете с декольте

Фото: Dolce & Gabbana

Американская бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян впервые приняла участие рекламной кампании итальянского бренда Dolce & Gabbana в откровенном наряде. Снимки публикует Vogue.

Знаменитость позировала перед фотографом в корсете черного цвета с глубоким декольте, который представлен в ассортименте люксовой марки за 1600 фунтов стерлингов (143 тысячи рублей). Предпринимательница снялась лежащей на диване в колготках и длинных перчатках, при этом в руках звезда реалити-шоу держала лаковую сумку модного дома.

Стилисты оставили волосы Кардашьян распущенными и уложили их волнами, а на лицо фотомодели нанесли макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви для нее подобрали прозрачные туфли на высоком каблуке. Вдобавок телезвезду запечатлели в облегающем комбинезоне с анималистичным принтом, а также кружевном мини-платье белого цвета.

Ранее в феврале Кайли Дженнер разместила снимки в бикини и яркой обуви, после чего стала объектом насмешек в сети. Бизнесвумен позировала в пляжной одежде и босоножках люксового бренда Jacquemus с желтыми перьями. «С каких пор птицы продают обувь?», «Что это вообще за обувь?» — высказывались фанаты в многочисленных комментариях под упомянутым постом фотомодели.

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Майя Пономаренко
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