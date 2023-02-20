Певица Рита Дакота показала подаренные возлюбленным кольцо и браслет Dior

Российская певица и композитор Рита Дакота похвасталась роскошными подарками от возлюбленного. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Исполнительница показала на видео презенты, которые ее избранник Федор Белогай преподнес ей на День святого Валентина. Среди них — аксессуары и украшения люксовых брендов. «Сумка Acne Studios, сумка Balenciaga и мой первый в жизни Dior. Мне казалось, что только суперпринцессы носят Dior, а панкухки, как я, носят секонд», — заявила звезда.

Согласно информации на сайте shop-couture.dior.ae, приобретенные мужчиной кольцо и браслет Dior стоят 1700 и 2400 дирхамов соответственно (примерно 34 и 48 тысяч рублей).

Ранее в феврале Рита Дакота показала фанатам свое тело в максимальном весе. 32-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует спиной к фотографу в разноцветном бикини. По ее словам, на данном изображении ее вес составлял 67 килограммов при росте 165 сантиметров.