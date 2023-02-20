Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:15, 20 февраля 2023Ценности

Рита Дакота похвасталась роскошными подарками от возлюбленного

Певица Рита Дакота показала подаренные возлюбленным кольцо и браслет Dior

Фото: @ritadakota

Российская певица и композитор Рита Дакота похвасталась роскошными подарками от возлюбленного. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Исполнительница показала на видео презенты, которые ее избранник Федор Белогай преподнес ей на День святого Валентина. Среди них — аксессуары и украшения люксовых брендов. «Сумка Acne Studios, сумка Balenciaga и мой первый в жизни Dior. Мне казалось, что только суперпринцессы носят Dior, а панкухки, как я, носят секонд», — заявила звезда.

Согласно информации на сайте shop-couture.dior.ae, приобретенные мужчиной кольцо и браслет Dior стоят 1700 и 2400 дирхамов соответственно (примерно 34 и 48 тысяч рублей).

Ранее в феврале Рита Дакота показала фанатам свое тело в максимальном весе. 32-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует спиной к фотографу в разноцветном бикини. По ее словам, на данном изображении ее вес составлял 67 килограммов при росте 165 сантиметров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль выход к железной дороге на Северск
Роскомнадзор запустит новую систему для контроля интернета
Россиянкам раскрыли портящие первое впечатление о человеке модные ошибки
Власти заявили о продолжающихся обстрелах двух российских сел
В Киеве объявили воздушную тревогу на фоне слухов о визите Байдена
Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» высказалась о москвичах
Высота сугробов в Москве достигла максимума с начала зимы
Стало известно о визите Байдена в Киев
Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для снятия напряжения в спине
Москвичам назвали дату прихода весны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.