Слуцкий: глава евродипломатии Боррель признался, что ЕС втянут в конфликт с Россией

Глава комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС является армией Украины.

По словам депутата, Боррель признался, что ЕС втянут в конфликт с Россией. Он также считает, что Европа заранее разделила ответственность за будущее поражение Украины и легализовала распространение неонацизма на Запад.

Слуцкий добавил, что формат Мюнхенской конференции вырождается и превращается в «очередной натовский антироссийский шабаш».

Ранее Боррель назвал Европейский союз армией Киева, так как конфликт внутри территорий Украины угрожает европейской безопасности. Глава евродипломатии назвал экзистенциальной угрозой происходящее в республике. Он также заявил, что Украина уже стала частью европейской семьи, осталось лишь «институционализировать это решение».