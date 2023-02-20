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00:24, 20 февраля 2023Россия

В России прокомменитровали слова Борреля о признании ЕС армией Украины

Слуцкий: глава евродипломатии Боррель признался, что ЕС втянут в конфликт с Россией
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС является армией Украины.

По словам депутата, Боррель признался, что ЕС втянут в конфликт с Россией. Он также считает, что Европа заранее разделила ответственность за будущее поражение Украины и легализовала распространение неонацизма на Запад.

Слуцкий добавил, что формат Мюнхенской конференции вырождается и превращается в «очередной натовский антироссийский шабаш».

Ранее Боррель назвал Европейский союз армией Киева, так как конфликт внутри территорий Украины угрожает европейской безопасности. Глава евродипломатии назвал экзистенциальной угрозой происходящее в республике. Он также заявил, что Украина уже стала частью европейской семьи, осталось лишь «институционализировать это решение».

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Марина Совина
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