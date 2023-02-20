Часто путешествующая россиянка назвала несовместимые черты русских и американцев

Блогерша «Дзен» раскрыла, что в США, в отличие от России, бабушки не воспитывают внуков

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая за границей, раскрыла три факта из жизни в России и в США, которые сильно отличают жителей двух стран друг от друга. Мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первой особенностью жизни в России девушка назвала участие бабушек и дедушек в воспитании детей — старшие члены семьи часто живут неподалеку, чтобы иметь возможность заботиться о внуках, пока их родители на работе. По ее мнению, такая характерная черта семейной жизни совершенно не совместима с американской моделью, где принято жить подальше от взрослых детей «из-за культурных норм и ожиданий независимости и индивидуализма», а также посвящать свободное время на пенсии хобби, путешествиям или общественной деятельности.

«Если задуматься, то это помогает укрепить семейные узы в семьях и способствует более сильному чувству общности среди россиян, нежели в американском обществе, где основные обязанности по уходу за детьми ложатся исключительно на одного родителя или другого, без помощи остальных членов семьи», — считает автор блога.

Еще одной уникальной чертой россиян являются загородные дачи, где люди могут заняться огородом, садоводством, отдохнуть на природе или в бане. Подобная культура чужда для жителей США, так как купить землю и построить на ней дом обойдется очень дорого, а фермерство распространено в глубинках, а не в крупных мегаполисах.

Последним пунктом стало знание истории страны и почитание старшего поколения. Путешественница заметила, что в России принято гордиться и прислушиваться к опыту предков, а также перенимать их знания. «У американцев тоже есть своя история, которую они изучают, начиная со школьной скамьи. Но отношение к этим знаниям совершенно иное: нет такого почитания прошлого, как и старшего поколения в целом, ведь в Америке все между собой равны», — заметила она.

Ранее в ноябре 2022 года путешествующий по США российский тревел-блогер побывал в гостях у семейной пары в штате Канзас и не нашел разницы с домами в российской глубинке. Россиянина удивил стол, устеленный клеенкой, и похожий «деревенский быт».

