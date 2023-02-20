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18:00, 20 февраля 2023Интернет и СМИ

«ВКонтакте» утроит выплаты разработчикам мини-приложений

VK Mini Apps запустила новую технологию для отображения рекламы в мини-приложениях

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Платформа VK Mini Apps запустила новую технологию для отображения рекламы в мини-приложениях, что позволит «ВКонтакте» утроить выплаты разработчикам по этому формату. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, новая технология поможет оптимизировать работу разработчиков с объявлениями, запущенными в VK Рекламе. Теперь она сама предлагает наиболее эффективный дизайн объявлений, который привлечет пользователей — текст, иконка, заголовок и другие элементы будут выглядеть нативно для юзеров без трудозатрат со стороны разработчика. Кроме того, алгоритмы VK Mini Apps подбирают оптимальную частоту показа рекламы в каждом мини-приложении. Все это поможет разработчикам увеличить доход от рекламной монетизации своих проектов.

«Мини-приложения — полезные сервисы для пользователей и одновременно способ реализации для конкретных разработчиков. Для нас очень важно, чтобы каждый автор имел возможность получать и эмоциональную, и материальную мотивацию. Поэтому мы много работаем над развитием возможностей монетизации сервисов», — отметила директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева.

VK Mini Apps — открытая платформа, которая позволяет создавать и использовать дополнительные сервисы внутри «ВКонтакте». При этом мини-приложений становится все больше: сейчас доступно более 63,8 тысячи сервисов. Ежемесячная аудитория платформы VK Mini Apps в 2022 году составила 44 миллиона активных пользователей, увеличившись на 15 процентов год к году.

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Алина Гончарова
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