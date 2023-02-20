Вложения в венчурные фонды по всему миру рекордно сократились

WSJ: сборы венчурных фондов в 4-м квартале 2022 года сократились на 65%, до $20,6 млрд

Венчурные фонды по всему миру привлекли рекордно малый объем средств в четвертом квартале 2022 года. Сборы сократились на 65 процентов по сравнению с третьим кварталом, до 20,6 миллиарда долларов, что стало минимальным значением для этих трех месяцев за последние девять лет, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные аналитиков Preqin.

Венчурные фонды занимаются инвертированием в ценные бумаги или доли предприятий с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Сокращение вложений произошло на фоне снижения количества новых размещений стартапов на бирже, роста процентных ставок и инфляции. Если в последнем квартале 2021 года инвесторы в лице пенсионных, университетских и семейных фондов вложились в 620 венчурных компаний, то за аналогичный период 2022 года — лишь в 226 компаний.

В условиях снижения сборов венчурным фондам пришлось умерить свои амбиции по привлечению средств. По данным WSJ, самый активный инвестор в стартапы в США в 2021 году, Tiger Global Management, снизил цель для своего новейшего венчурного фонда с 6 до 5 миллиардов долларов в 2023 году. Даже в случае успешного привлечения это намного меньше 12,7 миллиарда долларов, которые компания привлекла в 2021-м — начале 2022 года.

Проблема с уменьшением числа новых размещений стала ключевой для венчурных фондов. Обычно они вкладывают деньги инвесторов в акции стартапов, затем возвращают их тем, кто вложил средства в фонд, а инвесторы, в свою очередь, продают полученные акции за наличные и снова отдают их уже другим венчурным капиталистам. Сейчас спад в публичных листингах стартапов истощил этот важный источник наличных денег.

В сложившихся обстоятельствах венчурные фонды замедлили темпы инвестирования в стартапы. Они хотят быть терпеливыми на этом рынке и ждать подходящей возможности, отметил управляющий директор инвестиционной фирмы Hamilton Lane Мигель Луинья.