СВР России заявила, что ВС РФ уничтожили большую часть поставленной Украине техники НАТО

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили большую часть техники, предоставленной Украине странами НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки (СВР).

С декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов противовоздушной обороны (ПВО), 440 танков, 1510 боевых машин пехоты (БМП) и 655 артиллерийских систем. Отмечается, что большую часть техники уже удалось уничтожить.

Также Украина получила от стран НАТО 9,8 тысячи ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1,2 миллиона снарядов.

Ранее Германия раскрыла причины помощи Украине со стороны Запада. Военная помощь Украине со стороны стран Запада направлена на «демонстрацию силы» по отношению к России. Такое мнение выразил министр обороны Германии Борис Писториус.