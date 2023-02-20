ФСБ передала в суд первое дело о подготовке теракта в новом регионе России

«Ъ»: начался суд над украинцем о подготовке теракта в Херсоне на акции «Бессмертный полк»

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение первого уголовного дела, возбужденного ФСБ, о подготовке теракта на территории нового региона России; в нем фигурирует гражданин Украины Павел Запорожец, которого обвиняют в готовившемся взрыве на акции «Бессмертный полк» 9 мая в Херсоне. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, обвиняемый, являющийся ветераном украинской АТО, заготовил взрывные устройства и собирался применить их против участников шествия. Он был задержан сотрудниками российской спецслужбы весной 2022 года в Херсоне. В его квартире силовики изъяли тротиловые шашки и инструкцию по изготовлению взрывных устройств, стрелковое оружие, боеприпасы и гранатомет. Он дал признательные показания и рассказал, что действовал в составе организованной группы, которую курировала Служба безопасности Украины.

Его адвокат выдвигает другую версию, заявляя, что украинец был не террористом, а противостоящим противнику военнослужащим в период вооруженного конфликта с другим государством. Защита настаивает на прекращении дела, признании Запорожца военнопленным и его обмене с Украиной на российского военнослужащего.