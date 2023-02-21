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13:07, 21 февраля 2023Бывший СССР

Премьер-министр Италии прибыла в Киев

Премьер-министр Италии Мелони прибыла в Киев для встречи с президентом Украины Зеленским

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Киев с визитом, в рамках которого она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

«Премьер-министр Джорджа Мелони только что прибыла в Киев со своим первым визитом на Украину», — сказано в сообщении. Как утверждает Мелони, посещение украинской столицы должно подтвердить позицию итальянского правительства. Премьер прибыла в Киев на поезде. Уточняется, что программа визита носит конфиденциальный характер.

17 января Зеленский анонсировал визит Мелони в Киев. По словам президента Украины, он увидел в ней «предельно конкретного премьер-министра». Украинский лидер отметил, что Мелони поддерживает Киев и общие ценности, несмотря на публикации в СМИ до ее прихода к власти, говорившие о пророссийском характере ее будущей политики.

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Кристина Есикова
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