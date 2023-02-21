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16:14, 21 февраля 2023Россия

Медведев высказался о стратегической стабильности США

Медведев: нельзя воевать с РФ и делать вид, что со стратегической стабильностью порядок
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Нельзя воевать с Россией, делая при этом вид, что с вопросами стратегической стабильности все в порядке. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, комментируя приостановку участия Москвы в СНВ-3. Его слова приводит ТАСС.

По мнению политика, приостановкой Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США получили то, что заслужили своей «бездарной антироссийской политикой».

О таких действиях Москвы в рамках послания Федеральному собранию 21 февраля сообщил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но для дальнейшего взаимодействия в рамках этого документа нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

ДСНВ был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. По его условиям страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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Евгения Куликова
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