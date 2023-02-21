США призвали Россию не вести ядерную войну после выхода из ДСНВ
США призывают Россию не вести ядерную войну после выхода из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III). Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, передает РИА Новости.
«Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами. Мы призываем русских придерживаться этого [обязательства], прекратить (...) "бряцание" ядерным оружием», — сказал он.
По его словам, Москва должна следовать этому обязательству несмотря на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.
Ранее Министерству обороны России поручили быть готовым к новым испытаниям ядерного оружия. Президент страны Владимир Путин выступил с соответствующим заявлением после приостановки участия России в ДСНВ.