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16:58, 21 февраля 2023Мир

США призвали Россию не вести ядерную войну после выхода из ДСНВ

Госдеп США призвал Россию не вести ядерную войну после выхода из ДСНВ несмотря на СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

США призывают Россию не вести ядерную войну после выхода из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III). Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами. Мы призываем русских придерживаться этого [обязательства], прекратить (...) "бряцание" ядерным оружием», — сказал он.

По его словам, Москва должна следовать этому обязательству несмотря на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Министерству обороны России поручили быть готовым к новым испытаниям ядерного оружия. Президент страны Владимир Путин выступил с соответствующим заявлением после приостановки участия России в ДСНВ.

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Виктория Кондратьева
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