США призвали Россию не вести ядерную войну после выхода из ДСНВ

Госдеп США призвал Россию не вести ядерную войну после выхода из ДСНВ несмотря на СВО

США призывают Россию не вести ядерную войну после выхода из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III). Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами. Мы призываем русских придерживаться этого [обязательства], прекратить (...) "бряцание" ядерным оружием», — сказал он.

По его словам, Москва должна следовать этому обязательству несмотря на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Министерству обороны России поручили быть готовым к новым испытаниям ядерного оружия. Президент страны Владимир Путин выступил с соответствующим заявлением после приостановки участия России в ДСНВ.