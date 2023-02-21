Названы округа Москвы с наибольшим количеством новостроек

Москомстройинвест: наибольшая доля новых квартир в столице расположена в Новой Москве

Среди округов Москвы наибольшая доля новостроек, подготовленных к продаже столичными инвесторами с начала 2023 года, расположена в НАО (Новомосковский административный округ). Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам экспертов, на НАО приходится практически 35 процентов от всех новых квартир. Они добавили, что в этом округе находится 3,9 тысячи новостроек. Вторым округом по числу представленных новых квартир специалисты назвали Юго-Восточный (ЮВАО), где расположены 3,1 тысячи лотов. Замкнул тройку Западный округ столицы (ЗАО) с показателем в 1,9 тысячи объектов. В пятерку также попали Северо-Восточный и Северный округа, где к продаже с начала года были подготовлены 1,1 тысячи и 1,05 тысячи новостроек соответственно.

Специалисты отметили, что всего с начала текущего года рынок недвижимости столицы пополнился 19 новыми проектами (согласно числу размещенных в Единой информационной системе жилищного строительства деклараций), общая площадь которых составила более 945 тысяч квадратных метров. В них расположены 11,4 тысячи жилых объектов.

В феврале стало известно, что к концу января 2023 года наибольший спрос на новостройки среди административных округов столицы зафиксировали в Новой Москве (ТиНАО). По данным Росреестра, за месяц там зарегистрировали 1,5 тысячи договоров — доля достигла 18,9 процента от общего числа.