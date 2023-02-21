Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:51, 21 февраля 2023Среда обитания

Названы округа Москвы с наибольшим количеством новостроек

Москомстройинвест: наибольшая доля новых квартир в столице расположена в Новой Москве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Среди округов Москвы наибольшая доля новостроек, подготовленных к продаже столичными инвесторами с начала 2023 года, расположена в НАО (Новомосковский административный округ). Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам экспертов, на НАО приходится практически 35 процентов от всех новых квартир. Они добавили, что в этом округе находится 3,9 тысячи новостроек. Вторым округом по числу представленных новых квартир специалисты назвали Юго-Восточный (ЮВАО), где расположены 3,1 тысячи лотов. Замкнул тройку Западный округ столицы (ЗАО) с показателем в 1,9 тысячи объектов. В пятерку также попали Северо-Восточный и Северный округа, где к продаже с начала года были подготовлены 1,1 тысячи и 1,05 тысячи новостроек соответственно.

Специалисты отметили, что всего с начала текущего года рынок недвижимости столицы пополнился 19 новыми проектами (согласно числу размещенных в Единой информационной системе жилищного строительства деклараций), общая площадь которых составила более 945 тысяч квадратных метров. В них расположены 11,4 тысячи жилых объектов.

В феврале стало известно, что к концу января 2023 года наибольший спрос на новостройки среди административных округов столицы зафиксировали в Новой Москве (ТиНАО). По данным Росреестра, за месяц там зарегистрировали 1,5 тысячи договоров — доля достигла 18,9 процента от общего числа.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил об уничтожении 110 тысяч украинских солдат
Россиянина осудили на 8,5 года за убийство друга садовым шлангом за оскорбления
В ООН заявили о росте опасности в мире без контроля над ядерными вооружениями
В Грузии опровергли наплыв россиян в страну
Российский «Адмирал Кузнецов» покинул док
«Аэрофлот» запустит рейсы в популярный турецкий город
Один из крупнейших в мире перевозчиков сохранил возможность вернуться в Россию
Названы округа Москвы с наибольшим количеством новостроек
Киркоров вышел в свет в пальто Dolce & Gabbana за 397 тысяч рублей
Волочкова опубликовала видео из ванной комнаты с золотым унитазом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.