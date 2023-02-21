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19:18, 21 февраля 2023Россия

В РАНХиГС оценили предложение Путина вернуться к традиционной системе обучения

В РАНХиГС назвали актуальным предложение Путина о возврате к традиционному обучению

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В условиях ценностных, экономических, цифровых вызовов предложение президента вернуться к традиционной для страны системе обучения специалистов со сроком от четырех до шести лет как никогда актуально. Такое мнение высказал исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, комментируя заявление президента России Владимира Путина о необходимости решения вопросов подготовки кадров для разных отраслей, а также развития национальной системы высшего образования.

«Сегодня вузам нужно сосредоточиться на своей созидательной миссии, усилении технологического суверенитета и формировании долгосрочных траекторий устойчивого развития Российской Федерации. И здесь синтез лучшего, что было в советской системе, и опыта последних, цифровых десятилетий — это возможность обеспечить единое и прогрессивное образовательное пространство нашей страны», — отметил он.

Алексей Комиссаров подчеркнул, что длительность подготовки по специальностям должна определяться вузами и отраслью в зависимости от требуемых компетенций. «Чтобы переход на новые образовательные стандарты прошел бесшовно, Президентская академия будет активнее взаимодействовать с заказчиками — органами власти, госкорпорациями, технологическими компаниями — для корректировки образовательных стандартов в интересах рынка труда», — добавил он.

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Татьяна Романова
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