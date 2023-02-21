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18:58, 21 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 8,5 года за убийство друга садовым шлангом за оскорбления

Под Тамбовом осудили на 8,5 года мужчину, задушившего шлангом друга за оскорбления

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области

В Тамбовской области суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 32-летнего местного жителя за убийство 42-летнего товарища. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, днем 1 августа 2022 года фигурант выпивал у друга в доме в селе Тулиновка. Там потерпевший стал оскорблять гостя. Это разозлило осужденного, он стал избивать обидчика деревянным табуретом, а затем задушил его садовым шлангом. После совершенного преступления мужчина уснул в жилище погибшего.

Ранее стало известно, что под Астраханью будут судить мужчину, из-за ревности забившего соперника колуном.

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Екатерина Власова
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