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14:45, 21 февраля 2023Из жизни

Мужчина с аномально длинным языком нарисовал им картину

Daily Mail: обладатель языка длиной 10 сантиметров нарисовал им картину

Обладатель аномально длинного языка продемонстрировал свой уникальный талант на утреннем телешоу в Великобритании. Ему удалось нарисовать картину, пользуясь только своим языком, сообщает Daily Mail.

33-летний госслужащий Ник Стоуберл выступил на британском утреннем шоу This Morning. Мужчина рассказал, что при помощи языка длиной 10 сантиметров способен печатать электронные письма, рисовать портреты и касаться труднодоступных мест — например, собственного локтя. Ему не требуются салфетки, чтобы вытирать еду с лица, поскольку он может просто слизнуть ее.

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Чтобы показать свои умения, Стоуберл попытался нарисовать языком портреты ведущих телепередачи Холли Уиллоуби и Питера Шофилда. «При помощи своего языка я создаю... наверное, это называется искусством. Я оборачиваю язык пищевой пленкой, макаю в акриловую краску и наношу ее на холст. Мой язык достаточно длинный, так почему бы не использовать его для самовыражения?» — заявил мужчина.

Стоуберл продает созданные им картины. Обычно стоимость картины, написанной языком, составляет около 200 долларов (15 тысяч рублей).

Стоуберл был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого длинного языка на планете.

Ранее сообщалось, что рекордсменом признали 20-летнего индийца по имени Правин, длина языка которого составляет 10,8 сантиметра. Это на семь миллиметров превышает максимум, зафиксированный ранее.

Алиса Дмитриева
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