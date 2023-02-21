Новый премьер Молдавии дал интервью на фоне карты Молдавского княжества

Новый премьер Молдавии Дорин Речан дал интервью на фоне карты Молдавского княжества

Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан дал интервью на фоне карты Молдавского княжества, в состав которого входят части современных Украины и Румынии. Об этом сообщает Telegram-канал KP.MD.

На опубликованном скриншоте записи интервью видно, что Речан сидит на фоне вставленной в рамку старинной карты Молдавского княжества. «К этой карте могут быть вопросы и у румын, и у украинцев...», — отмечают авторы канала.