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16:07, 21 февраля 2023Бывший СССР

Новый премьер Молдавии дал интервью на фоне карты Молдавского княжества

Новый премьер Молдавии Дорин Речан дал интервью на фоне карты Молдавского княжества

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан дал интервью на фоне карты Молдавского княжества, в состав которого входят части современных Украины и Румынии. Об этом сообщает Telegram-канал KP.MD.

На опубликованном скриншоте записи интервью видно, что Речан сидит на фоне вставленной в рамку старинной карты Молдавского княжества. «К этой карте могут быть вопросы и у румын, и у украинцев...», — отмечают авторы канала.

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Алевтина Запольская
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