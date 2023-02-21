Путин обсудил основные положения послания с Матвиенко

Путин встретился с Матвиенко и обсудил основные положения послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Как уточнил представитель Кремля, на встрече Путин и Матвиенко обсудили основные положения послания президента Федеральному собранию, которое состоялось ранее в этот же день.

Спикер Совфеда в свою очередь проинформировала главу государства об итогах работы верхней палаты парламента за 2022 года, а также о планах на весеннюю сессию.

Последний раз Путин обращался с посланием парламенту в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступил с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании по выборам президента.

Во время послания 21 февраля 2023 года Путин дал ряд поручений, касающихся экономики, социальной и образовательной сфер, а также внешней политики. Свою речь он начал с рассуждений о конфликте в Донбассе.