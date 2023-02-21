Украинские военные решили провести учения в Чернобыльской зоне

Командующий ВСУ Наев заявил о проведении украинской армией учений в Чернобыльской зоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят учения в Чернобыльской зоне у границы с Белоруссией. Об этом командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил в эфире украинского «Пятого канала».

Он подчеркнул, что в настоящий момент не видит угрозы сухопутных действий со стороны Белоруссии. «Этот уровень [угрозы] низкий, но мы это время используем для проведения учений [в Чернобыльской зоне], чтобы улучшить свои способности, укрепить нашу оборону», — заявил Наев.