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11:07, 21 февраля 2023Бывший СССР

Украинские военные решили провести учения в Чернобыльской зоне

Командующий ВСУ Наев заявил о проведении украинской армией учений в Чернобыльской зоне

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят учения в Чернобыльской зоне у границы с Белоруссией. Об этом командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил в эфире украинского «Пятого канала».

Он подчеркнул, что в настоящий момент не видит угрозы сухопутных действий со стороны Белоруссии. «Этот уровень [угрозы] низкий, но мы это время используем для проведения учений [в Чернобыльской зоне], чтобы улучшить свои способности, укрепить нашу оборону», — заявил Наев.

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Георгий Нестеров
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