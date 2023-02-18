Командующий ВСУ сообщил об увеличении плотности минных полей на северной границе

Командующий ВСУ Наев заявил, что на северной границе увеличилась плотность минных полей

Вдоль северной границы Украины появилась система инженерных заграждений, которая увеличила плотность минных полей в десятки раз. Об этом в субботу, 18 февраля, заявил командующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев, его цитирует Telegram-канал «Новости ВСУ»

«Нам удалось значительно укрепить северную границу. Мы создали систему инженерных заграждений, в частности минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность», — сказал командующий.

Он также добавил, что вдоль северной границы ВСУ удалось сформировать систему оборонительных рубежей и позиций.

Ранее первый зампредседателя Госпогранкомитета Белоруссии генерал-майор Игорь Буткевич сообщил, что у границ республики находится порядка 23,5 тысячи иностранных военных. По его словам, наиболее многочисленные из них воинские формирования фиксируются в Украине (17,2 тысячи) и в Польше (3,7 тысячи).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).