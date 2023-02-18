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19:37, 18 февраля 2023Бывший СССР

Командующий ВСУ сообщил об увеличении плотности минных полей на северной границе

Командующий ВСУ Наев заявил, что на северной границе увеличилась плотность минных полей

Фото: РИА Новости

Вдоль северной границы Украины появилась система инженерных заграждений, которая увеличила плотность минных полей в десятки раз. Об этом в субботу, 18 февраля, заявил командующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев, его цитирует Telegram-канал «Новости ВСУ»

«Нам удалось значительно укрепить северную границу. Мы создали систему инженерных заграждений, в частности минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность», — сказал командующий.

Он также добавил, что вдоль северной границы ВСУ удалось сформировать систему оборонительных рубежей и позиций.

Ранее первый зампредседателя Госпогранкомитета Белоруссии генерал-майор Игорь Буткевич сообщил, что у границ республики находится порядка 23,5 тысячи иностранных военных. По его словам, наиболее многочисленные из них воинские формирования фиксируются в Украине (17,2 тысячи) и в Польше (3,7 тысячи).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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