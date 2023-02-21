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00:59, 21 февраля 2023Мир

Американский репортер раскрыла детали организации поездки Байдена в Киев

Репортер WSJ Сиддики: сопровождавших Байдена журналистов обязали молчать о поездке в Киев
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Белый дом обязал двух сопровождающих американского президента Джо Байдена журналистов не разглашать данные о поездке в Киев, об этом рассказала одна из представительниц СМИ — репортер газеты The Wall Street Journal (WSJ) Сабрина Сиддики.

По ее словам, с журналистов взяли обязательство о неразглашении информации о поездке в Киев до определенного момента. Двух репортеров вызвали к директору по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на закрытую встречу. Им раскрыли планы главы государства посетить Украину. Далее с журналистов взяли обязательство молчать о поездке до соответствующего разрешения.

Сиддики добавила, что детали организации и подробности тура Байдена держались в секрете из соображений безопасности. Белый дом прислал журналистам на электронные почтовые адреса письмо с указаниями, касающимися поездки, с заголовком «Инструкция по прибытию на турнир по гольфу». Там указывалось, что они должны прибыть на военную базу Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее стало известно, что Байден на поезде прибыл в Польшу с Украины.

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Марина Совина
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