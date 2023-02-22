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15:27, 22 февраля 2023Экономика

Боррель оценил влияние санкций на российскую экономику

Боррель признал, что прошлый год не стал плохим для экономики России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Cero признал, что прошлый год не стал плохим для российской экономики, несмотря на введенные Западом санкции.

По словам Борреля, экономика России выдержала ограничения из-за взлетевших цен на энергоносители. Однако сейчас цены вернулись к показателям, которые были до начала спецоперации на Украине, уверен он.

«И мы уже избавились от энергетической зависимости от России», — оценил Боррель ситуацию, подчеркнув, что если раньше из России поступало 40 процентов европейского газа, то сейчас данный показатель опустился до шести процентов.

При этом политик отметил, что санкции ввели «почти против всего, что можно было».

Ранее депутат Европарламента от Польши Ежи Бузек указал, что в европейской промышленности возник значительный пробел из-за введенного в Евросоюзе эмбарго на российский уголь. В связи с этим парламентарий обратился к Еврокомиссии с вопросом о ее намерениях относительно решения этой проблемы.

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Варвара Кошечкина
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