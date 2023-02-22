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13:29, 22 февраля 2023Экономика

Бывший глава ЕП указал на ущерб промышленности ЕС из-за санкций против России

Экс-глава ЕП Бузек заявил об ущербе для промышленности ЕС из-за эмбарго на уголь из России

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В европейской промышленности возник значительный пробел из-за введенного в ЕС эмбарго на российский уголь, заявил бывший председатель, ныне депутат Европарламента от Польши Ежи Бузек. Текст его обращения с призывом обратить внимание Еврокомиссии на данную проблему оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В апреле 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на российский уголь, в том числе на коксующийся уголь — один из важнейших видов сырьевых ресурсов ЕС и ключевой ингредиент для производства стали. Россия была третьим по величине экспортером коксующегося угля в ЕС. Кроме того, Россия была вторым, а Украина третьим по величине источником импорта стали для ЕС», — заявил Бузек.

В связи с этим, как отметил депутат, в промышленности возник значительный пробел.

В результате европейская сталелитейная промышленность должна заполнить значительный пробел, чтобы поддерживать производство и удовлетворять спрос в период резкого скачка цен на энергоносители в Европе

Ежи Бузекэкс-председатель Европарламента

На основании вышесказанного парламентарий обращается к Еврокомиссии с вопросом о ее намерениях относительно решения этой проблемы.

«Какие меры планирует принять Еврокомиссия, чтобы обеспечить предсказуемую базу и равные условия для и без того испытывающей трудности европейской сталелитейной промышленности? Планирует ли Еврокомиссия поддерживать статус коксующегося угля как критического сырья, что будет способствовать надежному и стабильному внутреннему производству этого ключевого ингредиента для производства стали?» — поинтересовался Бузек.

В начале апреля вступил в силу пятый пакет ограничительных мер Евросоюза, который, в частности, предусматривает запрет на импорт российского угля начиная с августа. Так, уголь стал первым видом энергоресурсов из России, импорт которого был полностью запрещен в ЕС.

Комментируя данные ограничения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе.

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Кирилл Садовский
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