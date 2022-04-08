Кремль отреагировал на отказ Европы от российского угля

Песков заявил, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки

Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе. Так отреагировал на решение ЕС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он заявил, что уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром. Эмбарго ЕС на уголь из России вступит в силу с августа 2022 года, такой срок отказа назван в пятом пакете европейских санкции против России.

При этом российские поставщики угля могут столкнуться со сложностями при переориентации экспорта на азиатские рынки, полагают эксперты, опрошенные Financial Times. Страна рискует потерять часть экспорта из-за логистических трудностей — речь идет об объеме около 30 миллионов тонн. Даже если логистические препятствия будут устранены, спрос в Азии, если исключить Китай, не гарантирован, полагают аналитики.

Россия уже некоторое время перенаправляла часть поставок на азиатские рынки: на восток ушло более половины экспорта угля в прошлом году. На Европу пришлось около 48 миллионов тонн из примерно 190 миллионов.