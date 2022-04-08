Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Кремль отреагировал на отказ Европы от российского угля

Песков заявил, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки

Фото: Shutterstock

Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе. Так отреагировал на решение ЕС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он заявил, что уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром. Эмбарго ЕС на уголь из России вступит в силу с августа 2022 года, такой срок отказа назван в пятом пакете европейских санкции против России.

При этом российские поставщики угля могут столкнуться со сложностями при переориентации экспорта на азиатские рынки, полагают эксперты, опрошенные Financial Times. Страна рискует потерять часть экспорта из-за логистических трудностей — речь идет об объеме около 30 миллионов тонн. Даже если логистические препятствия будут устранены, спрос в Азии, если исключить Китай, не гарантирован, полагают аналитики.

Россия уже некоторое время перенаправляла часть поставок на азиатские рынки: на восток ушло более половины экспорта угля в прошлом году. На Европу пришлось около 48 миллионов тонн из примерно 190 миллионов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил слова о потерях России в ходе спецоперации
Депутат Европарламента раскритиковала ЕС за санкции против России
В Ленинградской области потерпел крушение МиГ-31
Афроамериканку впервые утвердили судьей Верховного суда США
Уровень доверия Путину среди россиян вырос
Грузия ответила на обвинения в причастности к контрабанде из России
В США заявили о неэффективности санкций против России
Назван способ перестать заедать стресс
Кремль отреагировал на отказ Европы от российского угля
Старый пес сбежал от хозяина и вернулся с пугающей запиской
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.