На экс-министра обороны ЛНР написали заявление в полицию

«Фонтанка»: бывшая девушка экс-главы Минобороны ЛНР написала на него заявление в полицию

Бывшая девушка экс-министра обороны Луганской народной республики (ЛНР) Олега Бугрова написала на него заявление в полицию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, девушка обратилась в полицию после того, как Бугров пришел домой к ней домой в квартиру на улице Владимира Шефнера. Он пришел забирать вещи, однако в результате предпринял попытку удушения, заявила пострадавшая. При этом Бугров был трезв и ранее подобной агрессии не проявлял, отметила она.

Врач зафиксировал у девушки ссадины, синяки, сотрясение мозга и кровоизлияние на шее. Как отмечает газета, по состоянию на 21 февраля бывший глава Минобороны ЛНР не числится в статусе подозреваемого.

В январе 2015-го Олег Бугров был отправлен в отставку, причиной которой могло послужить участие в коалиции против главы ЛНР Игоря Плотницкого и минских договоренностей. В апреле того же года его заключили под стражу в СИЗО-3 Санкт-Петербурга. В 2017 году петербургская прокуратура потребовала приговорить Бугрова к реальному сроку лишения свободы после того, как суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере.