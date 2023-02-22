Казахстан приготовился начать отгрузку нефти в Германию по «Дружбе»

Минэнерго Казахстана заявил о готовности отправить нефть в ФРГ по «Дружбе» в ближайшие дни

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что республика готова приступить к отправке нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» уже в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос о том, будет ли начат экспорт топлива в ближайшие дни, он ответил утвердительно. Акчулаков также допустил, что поставки могут начаться в среду. «Очень сильно надеюсь, что пойдет сегодня. Если вчера закончили процедуры, подвели итоги», — поделился он. Глава Минэнерго Казахстана подчеркнул, что никаких проблем с началом транспортировки нет.

В конце 2022 года компания «Казтрансойл» зарезервировала дополнительные мощности «Дружбы» на 2023 год для транзита в ФРГ в объеме 1,2 миллиона тонн. Из них 300 тысяч тонн предполагается поставить в первом квартале.

В сентябре 2022 года Берлин заявил, что проведет переговоры о закупке казахстанской нефти для НПЗ в городе Шведте, чтобы заменить российские объемы. До этого Германия обязалась прекратить импорт нефти российского происхождения по «Дружбе» к концу 2022 года.