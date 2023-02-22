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14:35, 22 февраля 2023Экономика

Heineken объяснил продолжение работы в России

Концерн Heineken объяснил продолжение своей работы в России

Фото: Meritt Thomas / Unsplash

Пивоваренный концерн Heineken подтвердил планы по уходу с российского рынка и оценил потери в сотни миллионов евро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Концерн объяснил, что продолжает работать на российском рынке, хотя объявлял о прекращении производства и уходе еще в марте 2022 года. В сообщении компании говорится, что она «прилагает все усилия для поиска надлежащего покупателя в крайне трудных условиях» и ожидает найти его до конца первого полугодия. Списания достигнут 300 миллионов евро.

Таким образом в Heineken решили прокомментировать недавние публикации в СМИ. В частности, Reuters писало о том, что пивоваренная компания нарушила свои обещания уйти из России. Журналисты писали об обнаруженных в московских магазинах упаковках, произведенных месяцем ранее. Это компания объяснила разрывом техпроцессов производства и розлива пива. «Нас спрашивают, вернемся ли мы в Россию. Сейчас все усилия направлены только на поиск покупателя и уход», — подчеркнули в компании.

В августе прошлого года Heineken сообщал, что планирует во втором полугодии 2022 года достичь соглашения о продаже своего российского бизнеса новому владельцу. Компания оценила свои активы в России в 475 миллионов евро.

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Платон Щукин
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