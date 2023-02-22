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10:57, 22 февраля 2023Забота о себе

Радиоведущая раскрыла способ сохранить страсть в отношениях на расстоянии

Радиоведущая Хокли заявила, что поддерживает роман на расстоянии за счет интимных фото

Фото: René Ranisch / Unsplash

Звезда шоу «Холостяк» и радиоведущая Бриттани Хокли заявила, что поддерживает отношения на расстоянии за счет отправки возлюбленному нюдсов — фотографий интимного характера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

35-летняя Хокли раскрыла, что с ноября 2022 года встречается со швейцарским футболистом Бенджамином Зигристом, который проживает в Шотландии и часто ездит на сборы по всему миру. Их роман большую часть времени протекает на расстоянии, поэтому радиоведущая старается сохранить страсть всеми доступными способами. По ее мнению, лучше всего в этом помогает отправка Зигристу фотографий сексуального характера.

Когда у тебя отношения на расстоянии, необходимо постоянно сохранять остроту чувств. И ты собираешься и делаешь сексуальные фотографии. Я всегда отправляю их в виде исчезающих сообщений — он [Бенджамин] получает их на секунду, и этого достаточно

Бриттани ХоклиЗвезда шоу «Холостяк» и радиоведущая
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Хокли также рассказала, что перед отправкой нюдсов возлюбленному часто показывает их своей подруге и соведущей Лоре Бирн, чтобы та одобрила или забраковала их.

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Наталья Обрядина
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