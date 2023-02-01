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08:25, 1 февраля 2023Забота о себе

Сексолог развеяла распространенные мифы о мастурбации

Сексолог Лучкина: мастурбация не влияет на либидо и желание заниматься сексом с партнером

Фото: Shutterstock

Утверждение, что мастурбация негативно влияет на либидо и уменьшает желание заниматься сексом с партнером, не более чем миф, полагает психолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла некоторые распространенные заблуждения, связанные с этим вопросом.

По словам Лучкиной, если у человека нет никаких психологических проблем, мастурбация не заменит ему секс с партнером. Она лишь поможет снять сексуальное напряжение и избежать измен. Это особенно полезно, если один из партнеров часто ездит в командировки или отношения с ним строятся на расстоянии. При этом самоудовлетворение не снижает уровень либидо и «не убивает желание» заниматься сексом.

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Не имеет ничего общего с действительностью и утверждение, что использование вибратора при мастурбации негативно влияет на чувствительность.

Если у вас качественный и правильно подобранный гаджет, он, наоборот, может способствовать увеличению чувствительности и пробуждать оргазмы. При воздействии на клитор отдавайте предпочтение вакуумной стимуляции. А для стимуляции внутри влагалища как раз оптимальна глубокая вибрация, служащая для пробуждения новых эрогенных зон

Россияна Лучкинапсихолог-сексолог

Лучкина добавила, что не стоит бояться, что из-за мастурбации секс с партнером перестанет приносить удовольствие. Она признала, что в некоторых случаях человек может приучиться достигать оргазма только при помощи самоудовлетворения. В этом случае следует просто сменить тип мастурбации, чтобы «разбудить» другие эрогенные зоны и привнести новые техники в свою интимную жизнь.

В заключение сексолог напомнила, что не стоит считать мастурбацию грехом и чем-то противоестественным. Она подчеркнула, что этот миф рождается из семейного и культурного воспитания.

Если родители испытывают стыд относительно темы сексуальности, они транслируют это чувство ребенку на бессознательном уровне. И тогда, начиная изучать свою сексуальность, он сталкивается с внутренним ощущением, что это неправильно, это грех. На самом же деле это лишь способ избежать накопления сексуального напряжения

Россияна Лучкинапсихолог-сексолог

Ранее психолог Анастасия Корнеева оценила утверждение о зависимости от мастурбации. По ее мнению, не стоит ее бояться, так как никаких ужасных последствий она не несет. Мастурбация может стать проблемой лишь для тех, кто начинает заменять ею другие радости жизни, отношения и секс с партнером.

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Наталья Обрядина
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