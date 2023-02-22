Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками бизнес-класса

«Бест-Новострой»: сильнее всего в Москве новостройки бизнес-класса подорожали в Кунцево

В феврале 2023 года новостройки бизнес-класса сильнее всего подорожали в Кунцево. Районы Старой Москвы с ощутимым ростом цен на жилые комплексы этого сегмента назвали аналитики риелторской компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, средняя стоимость одного квадратного метра в Кунцево выросла на 41,7 процента по сравнению с февралем 2022-го, до 408,9 тысячи рублей. Второе место занимает район Беговой — там новостройки бизнес-класса за год подорожали на 30,9 процента, до 651,2 тысячи рублей за «квадрат». Тройку лидеров замыкает Южное Тушино с ростом на 24,1 процента, до 465,7 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-пять также вошли районы Свиблово (плюс 21,5 процента, до 382,7 тысячи рублей за «квадрат») и Войковский (плюс 18 процентов, до 422,2 тысячи рублей за «квадрат»).

В целом же по Москве средняя цена одного квадратного метра в ЖК бизнес-класса по итогам первых трех недель февраля достигла 448,8 тысячи рублей — по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее показатель увеличился на 6,1 процента.

«Лидерство района Кунцево связано с запуском в марте прошлого года нового проекта с достаточно высокой средней ценой. Всего в районе только два проекта в реализации, поэтому появление нового, более дорогого, сразу подтолкнуло вверх средний показатель. В Беговом районе на ценах сказался запуск нового корпуса в одном из двух реализуемых проектов», — пояснила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой», управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова.

Ранее стало известно, что новостройки комфорт-класса сильнее всего подорожали в Ярославском районе Москвы — на 25,2 процента, до 310,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Втрое место занимает район Ново-Переделкино — там средняя стоимость квадратного метра в новостройках комфорт-класса увеличилась на 24,6 процента, до 350,7 тысячи рублей. На третьей строчке оказался район Москворечье-Сабурово с ростом на 21,9 процента, до 344,1 тысячи рублей за «квадрат».