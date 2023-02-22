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14:30, 22 февраля 2023Мир

В Китае заявили об отстаивании многополярности вместе с Россией

Ван И: КНР вместе с РФ отстаивает многополярность и демократизацию международных отношений

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Пекин вместе с Москвой отстаивает многополярность и демократизацию международных отношений на мировой арене. С таким заявлением в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил член Политбюро ЦК Компартии Китая (КПК) Ван И, его цитирует ТАСС.

По его словам, Россия и КНР вместе поддерживают многополярность и демократизацию международных отношений, «что в полной мере отвечает веяниям времени и истории, а также интересам большинства стран».

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с главой китайской дипломатии Ван И поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за совместную работу в сложных условиях современных международных отношений, а также назвал китайского лидера другом.

Ван И прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, этот визит завершает его турне во Францию, Италию, Германию, Венгрию. Он также принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. С российской стороны во встрече также участвуют глава МИД России Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

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Варвара Кошечкина
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