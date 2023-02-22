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14:12, 22 февраля 2023Мир

Путин назвал Си Цзиньпина другом

Путин попросил Ван И передать самые наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с главой китайской дипломатии Ван И поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за совместную работу в сложных условиях современных международных отношений. Политик также назвал китайского лидера другом, пишет РИА Новости.

«Прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, что Вы находитесь у нас, и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину», — сказал Путин.

С российской стороны во встрече также участвуют глава МИД России Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Ван И прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, этот визит завершает его турне во Францию, Италию, Германию, Венгрию. Он также принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

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Виктория Кондратьева
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